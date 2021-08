Russia-Turchia: colloquio Putin-Erdogan, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno avuto oggi un colloquio telefonico. Tema della conversazione è stata la situazione in Afghanistan, con i due capi di Stato che hanno sottolineato l'urgente necessità di combattere il terrorismo e il traffico di droga nel Paese. Russia e Turchia hanno deciso di cooperare sulla questione, ha riferito il Cremlino. "Le parti hanno discusso in dettaglio della situazione in Afghanistan. Hanno sottolineato l'importanza di garantire la stabilità e la pace nel Paese, il rigoroso rispetto dell'ordine e dello stato di diritto. Hanno anche sottolineato che la priorità dovrebbe essere data ai compiti di lotta al terrorismo e traffico di droga. I presidenti hanno poi deciso di rafforzare il coordinamento bilaterale sulle questioni afghane", afferma la nota. Putin e Erdogan hanno inoltre discusso di commercio e cooperazione economica, principalmente nel settore energetico. (Rum)