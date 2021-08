Aerospazio: Egitto, previsto il lancio di quattro satelliti nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 l'Egitto lancerà quattro satelliti "CubeSat" per il telerilevamento e la ricerca scientifica. Lo ha dichiarato Mohamed El Kossy, amministratore delegato dell'Agenzia spaziale egiziana all'agenzia di stampa "Mena". In particolare, ha spiegato El Kossy, a maggio prossimo verranno lanciati due satelliti "EgSAcube-3", progettato interamente dall'Agenzia egiziana, ed "EgSAcube-4", prodotto in collaborazione con l' università egiziana di Benha. Il primo satellite delle università egiziane sarà lanciato nella seconda metà del 2022, oltre al lancio del satellite "NexSAt", in collaborazione con una società tedesca, alla fine del prossimo anno. L'Agenzia spaziale egiziana ha stipulato un contratto con il Giappone per lanciare tre satellite "EgSAcube-3", "EgSAcube-4" e quello delle università egiziane, mentre il quarto satellite, "NexSAt", sarà lanciato alla fine del prossimo anno in collaborazione con una società tedesca. Nel 2023, il satellite egiziano "Misr Sat 2" sarà lanciato per scopi di telerilevamento e ricerca scientifica in collaborazione con la Cina. (Cae)