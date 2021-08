Roma: entra in un palazzo ubriaco e disturba condomini poi aggredisce militari, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è introdotto in un condominio in via del Corallo, nel Centro storico della Capitale e ubriaco ha iniziato a disturbare la quiete della palazzina con schiamazzi e urla. La segnalazione è arrivata da alcuni condomini, alle 14 circa di ieri. Sul posto i militari della Compagnia Roma Centro e il personale sanitario. L'uomo, 25enne di nazionalità peruviana, quando ha visto i carabinieri ha iniziato ad aggredirli, rifiutando di fornire le proprie generalità. Portato in caserma per l'identificazione ha continuato con le violenze contro i militari. Il 25enne è stato quindi denunciato. (Rer)