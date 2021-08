Russia: ministero Esteri su navi respinte a Ceuta, contraddizione del partenariato con la Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto delle autorità spagnole di consentire alle navi russe di entrare nel porto di Ceuta è contrario allo spirito della dichiarazione di partenariato tra i due Paesi. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, come riporta il quotidiano "Kommersant". Secondo la portavoce, la decisione del governo spagnolo "contraddice senza dubbio lo spirito della dichiarazione sul partenariato strategico firmata dai due Paesi nel 2009, nonché lo sviluppo costruttivo delle relazioni russo-spagnole negli ultimi anni". Zakharova si è inoltre detta sorpresa che "il governo spagnolo abbia lasciato trapelare la vicenda ai media principali del Paese". Secondo la portavoce, le autorità spagnole hanno voluto in questo modo "mostrarsi allineate all'ala russofoba della Nato durante la preparazione del vertice dell'alleanza, che si terrà a Madrid nel 2022". Il 18 agosto le autorità spagnole hanno negato l'ingresso al porto di Ceuta alle navi da guerra russe Viceammiraglio Kuznetsov e Altai. Secondo il ministero degli Esteri spagnolo, le navi non avevano fornito le informazioni richieste sul loro tragitto. L'ambasciata russa in Spagna ha invece dichiarato che era stata fornita tutta la documentazione necessaria.(Rum)