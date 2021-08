Afghanistan: Sanchez, la Spagna e l'Ue rispondono a coloro che stanno soffrendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan non è un luogo estraneo per la Spagna, che ha operato per 20 anni nel Paese. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in conferenza stampa con le autorità dell’Unione europea dal campo temporaneo presso l’aeroporto militare di Torrejón de Ardoz, vicino Madrid. “L'Europa ha risposto. Finché l'Europa avrà bisogno della Spagna, la Spagna ci sarà”, ha detto Sanchez, riconoscendo il lavoro del suo governo nella gestione della crisi afgana. "Voglio ringraziare con immenso orgoglio il lavoro della Polizia e della squadra diplomatica schierata a Kabul, così come le forze armate che partecipano all'operazione di evacuazione”, ha aggiunto il premier. "La Spagna crede che in questo momento stiamo rivendicando il meglio dell'Ue: unità e solidarietà con coloro che ora stanno soffrendo. L'Ue risponde", ha detto ancora Sanchez, rivendicando il ruolo di Madrid in Afghanistan negli ultimi 20 anni. "Questi ultimi 20 anni in Afghanistan non sono stati vani. La Spagna sarà sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, della democrazia e della libertà", ha rilevato il presidente del governo. “Crediamo che saranno i fatti a dirci quanto siano credibili i talebani in questa fase. In questo momento l'importante è rispondere a parte della popolazione afghana che vuole partire” dal Paese, ha proseguito. Per Sanchez, la situazione a Kabul “è molto complessa e molto preoccupante”.(Spm)