Afghanistan: von der Leyen, l'Ue ha solo contatti operativi con i talebani, no dialogo politico

- L'Unione europea ha dei "contatti operativi" con i talebani. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dal campo temporaneo presso l’aeroporto militare di Torrejón de Ardoz, vicino Madrid. "Abbiamo dei contatti operativi con i talebani. Dobbiamo discutere su come facilitare l'accesso all'aeroporto di Kabul per coloro che si trovano sul luogo. Si tratta di qualcosa di diverso: non abbiamo un dialogo politico con i talebani, nessun riconoscimento", ha detto von der Leyen.(Beb)