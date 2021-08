© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come riportato dalla stampa sul litorale di Ostia vengono segnalati episodi di movida incontrollata. Ci chiediamo se la Raggi e la Di Pillo abbiano predisposto adeguati controlli sul rispetto delle norme e in questo senso presenteremo una interrogazione". Lo dichiara in una nota il capogruppo in Assemblea capitolina Andrea De Priamo (Com)