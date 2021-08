Afghanistan: Michel, per Ue è prioritario un coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le autorità europee e per i Paesi membri dell’Ue, è prioritario trovare un coordinamento riguardo l’emergenza in Afghanistan. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa dal campo temporaneo presso l’aeroporto militare di Torrejón de Ardoz, vicino Madrid. “Si tratta di un’operazione facile? No, ma questa volta i ventisette Paesi membri hanno lo stesso interesse. Nel medio termine dovremo coordinarci con la comunità internazionale, e da qui gli incontri che si terranno nelle prossime settimane. Vogliamo tutelare i diritti umani”, ha detto Michel. (Beb)