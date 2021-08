Leonardo: compie tre anni Aeolus, il satellite che studia i venti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compie tre anni “Adm-Aeolus”, la missione sperimentale dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per lo studio dei venti terrestri in modo da rendere più affidabili le previsioni meteo e migliorare la conoscenza di vari fenomeni legati al clima, con a bordo il suo innovativo trasmettitore laser Uv realizzato in Italia da Leonardo. Lanciato il 22 agosto 2018, il satellite Aeolus studia la distribuzione dei venti da 30 km fino al suolo con un’accuratezza mai raggiunta prima d’ora. Questo è possibile grazie al suo strumento innovativo, un Lidar atmosferico chiamato “Aladin” (Atmospheric laser doppler instrument). Aladin si compone di tre parti: un telescopio, un ricevitore e un trasmettitore laser. (segue) (Com)