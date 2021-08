Leonardo: compie tre anni Aeolus, il satellite che studia i venti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo, grazie al contributo dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), ha sviluppato e realizzato negli stabilimenti di Pomezia (Roma) e Campi Bisenzio (Firenze) il trasmettitore laser di Aladin, il più potente trasmettitore laser operante nell’ultravioletto (Uv) mai costruito per un’applicazione spaziale. Più di ottanta elementi ottici compongono il trasmettitore laser di Aladin realizzato da Leonardo, allineati con l’accuratezza micrometrica che richiede l’emissione di un fascio laser di 7 mm. Non solo, per accertarsi che la trasparenza delle lenti non fosse danneggiata dal fascio di radiazioni UV emesse dallo strumento, gli ingegneri di Leonardo hanno dovuto adottare dei materiali e degli accorgimenti particolari, superando con successo una sfida tecnologica completamente nuova per le missioni spaziali. È proprio la rivoluzionaria tecnologia laser che, generando pulsazioni di luce UV inviate nell'atmosfera, mette in evidenza i venti globali. Si tratta di un approccio totalmente nuovo nella misurazione del vento dallo spazio. (segue) (Com)