Leonardo: compie tre anni Aeolus, il satellite che studia i venti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeolus può analizzare aree che ancora non sono raggiungibili dai mezzi di rilevazione classici (palloni sonda o aerei) e quindi approfondire la nostra conoscenza dei venti. Con una visione dei venti più completa si potrà inoltre migliorare lo studio sui cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e l’inquinamento atmosferico. I nuovi dati potranno portare quindi benefici anche a tante attività lavorative quotidiane, come l’agricoltura o la navigazione. Nel 2020, l’Esa comunicava di aver reso pubblici i dati raccolti dal satellite e quindi potenzialmente utilizzabili dai centri di previsione metereologica di tutto il mondo. Questo risultato significa che le misurazioni di Aeolus sono state considerate affidabili e integrabili con i riferimenti meteo attualmente esistenti, raggiungendo quindi l’obiettivo della sua missione. Anche durante l’emergenza Covid-19 i dati di Aeolus si sono rivelati preziosi. Infatti molte informazioni metereologiche vengono raccolte da alcuni voli di linea con a bordo speciali sensori. A causa della pandemia questi hanno ridotto drasticamente i voli, con una conseguente riduzione di trasmissione dei dati meteo. Aeolus, dallo spazio, è potuto venire in soccorso e fornire parte di questi dati. (segue) (Com)