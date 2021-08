Leonardo: compie tre anni Aeolus, il satellite che studia i venti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeolus è ancora un unico satellite sperimentale. Considerati gli entusiasmanti risultati ottenuti fino ad oggi, anche grazie al potente trasmettitore laser di Leonardo, non è da escludere che, tra qualche anno, sarà possibile avere in orbita una costellazione di satelliti come Aeolus, in grado di fornire dati in poche ore coprendo l’intera superficie terrestre. Gli ingegneri ed esperti di Leonardo sono già al lavoro per sviluppare un nuovo e ancora più performante laser, in modo tale da essere pronti a realizzarne altri per l’eventuale costellazione. Con Aeolus si avvicina il giorno in cui, dai nostri telefonini e dai notiziari meteo, si potranno ottenere previsioni meteorologiche assolutamente affidabili fino a sette giorni, contro i due attuali. (Com)