Taiwan: ministro Esteri, la Cina sogna di emulare i talebani

- Il ministro degli Esteri di Taiwan ha accusato la Cina di voler “emulare i talebani”. Commentando una dichiarazione dell’ufficio Asia Oriente e pacifico del Dipartimento di stato Usa, in cui si chiede a Pechino di “mettere fine alla pressione militare, diplomatica ed economica contro Taiwan e ad impegnarsi invece in un dialogo significativo” il ministro ha dichiarato che “la Cina sogna di emulare i talebani”. “Permettetemi di essere schietto: abbiamo la volontà e i mezzi per difenderci”, ha scritto il ministro Joseph Wu in una dichiarazione diffusa su Twitter. (Cip)