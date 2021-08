Francia: Covid, inasprite misure di contagio nel territorio della Polinesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi hanno reso noto che verranno inasprite le misure anti Covid nel territorio della Polinesia, a causa del rapido incremento dei casi nell'area. L'Alto commissario della Repubblica in Polinesia francese e il presidente Edouard Fritch hanno annunciato che scuole, college e licei chiuderanno "da lunedì" nell'arcipelago a causa della pandemia di Covid-19. L'esecutivo promette "continuità pedagogica" nonostante la chiusura delle scuole. "La diffusione della variante Delta del coronavirus all'interno delle nostre scuole negli ultimi due giorni richiede una forte reazione", ha aggiunto Fritch, rilevando quasi il 40 per cento di assenteismo studentesco nella primaria e quasi il 30 per cento nella secondaria. "Abbiamo deciso di limitare il più possibile gli spostamenti della popolazione nelle zone più colpite" e questo per "due settimane da lunedì", ha detto l'Alto commissario Dominique Sorain. (Frp)