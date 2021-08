Roma: Morassut (Pd), giusta idea di realizzare "Nuovo Campidoglio" all'Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di alleggerire il colle capitolino dalle funzioni amministrative è giusta. Credo che Calenda alluda al progetto del 2005 di realizzare un 'nuovo Campidoglio' presso la stazione di Ostiense, un progetto che resta valido nonostante abbia trovato molti incomprensibili ostacoli da parte delle amministrazioni comunali succedutesi dopo il 2008, credo solo per futili gelosie e per quel vizio tutto italiano di considerare sempre e comunque sbagliato quel che fa un'amministrazione precedente di diverso colore politico. Quanto all'idea di realizzare un unico museo della storia antica di Roma, condivido le perplessità di molti esperti che si sono espressi sul tema, purché però si provveda al rilancio e alla riapertura di strutture come il Museo della Civiltà Romana, chiuso da anni, in un edificio e su una piazza straordinaria diventata un mondezzaio". Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. (segue) (Com)