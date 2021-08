Lavoro: Bonomi, ancora in attesa di riforma ammortizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono passati due ministri del Lavoro e siamo ancora in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali”. Lo ha detto al Meeting di Rimini il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Abbiamo sempre detto che non può essere una riforma fine a se stessa - ha spiegato - ma deve essere accompagnata da politiche attive sul lavoro”. Quanto a quest’ultime, Bonomi ha aggiunto: “assumendo migliaia di persone negli uffici di collocamento non risolveremo il problema delle politiche attive che, invece, si fanno con altri strumenti".(Rin)