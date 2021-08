Russia: catturati due degli evasi dall'ospedale psichiatrico in Buriazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati catturati due dei sette detenuti fuggiti da un ospedale psichiatrico di Novaja Brjan, nella Repubblica di Buriazia, in Russia. Lo riporta l'agenzia "Interfax", citando il centro stampa dell'amministrazione regionale. I nomi dei detenuti catturati sono Aleksandr Abrakhimov e Zhargal Mukhanaev. Gli evasi sono condannati per diversi crimini, tra i quali per lesioni gravi inflitte a persone. Durante la fuga, i detenuti hanno ferito lievemente un inserviente dell'ospedale. (Rum)