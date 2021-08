Perù: il diplomatico Oscar Maurtua è il nuovo ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato il nuovo ministro degli Esteri del Perù, il diplomatico Oscar Maurtua. Maurtua è stato già ministro degli Esteri durante il governo di Alejandro Toledo, tra agosto 2005 e luglio 2006. Inoltre, è stato ambasciatore in paesi come Ecuador, Thailandia, Bolivia e Canada. Maurtua sostituisce Hector Bejar, dimessosi dopo le polemiche scatenate da un'intervista video nella quale segnalava che il terrorismo in Perù "lo ha iniziato la Marina militare addestrata dai servizi segreti statunitensi". (Brb)