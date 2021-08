Grecia: Covid, allarme contagi nella regione dell'Attica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Grecia stanno lanciando l'allarme sull'aumento dei casi di coronavirus in Attica. La regione della capitale Atene ha registrato un indice di contagio costantemente elevato nonostante il fatto che un gran numero dei suoi residenti sia in vacanza. “Ci aspettiamo un aumento della carica virale con il ritorno dei vacanzieri, che si rifletterà in un aumento dei casi di coronavirus. La carica virale in Attica rimane alta e aumenterà", ha sottolineato un epidemiologo intervistato dal quotidiano "Kathimerini". Anche l'aumento del tasso di mortalità giornaliero a livello nazionale e del numero di pazienti intubati, che sono indicatori determinanti del corso della pandemia, è motivo di crescente preoccupazione in Grecia. I decessi di venerdì per coronavirus hanno raggiunto le 30 unità per la prima volta dall'8 giugno, mentre i pazienti in respirazione artificiale si sono attestati a 296 dai 286 di giovedì. Inoltre, il tasso di copertura dei posti letto in terapia intensiva disponibili per i pazienti con Covid-19 ha raggiunto il 67 per cento. Le autorità sanitarie elleniche hanno inoltre confermato 3.625 casi su un totale di circa 117 mila test, con un tasso di positività del 3,1 per cento. (Gra)