Centrodestra: Salvini, sicurezza e lavoro a italiani

- "Salute, sicurezza e lavoro per gli italiani, taglio delle tasse, giustizia e burocrazia efficienti e moderne. E attenzione a quello che accade in Afghanistan, con l'impegno a combattere il terrorismo islamico, a garantire accoglienza a donne e bambini in fuga, a contrastare i trafficanti di uomini, droga e armi". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, allegando una foto insieme al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Villa Certosa, dove si sono incontrati ieri sera.(Rin)