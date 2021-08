Russia: vice premier Trutnev, isole Curili diventeranno zona franca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo creerà una zona franca nelle isole Curili. Lo ha affermato l'inviato presidenziale in Estremo Oriente e vice primo ministro russo Yuri Trutnev, come riportato dalla testata online "Meduza". "Non solo verranno abolite le aliquote fiscali, ma le imprese e gli individui che svolgeranno attività di investimento e commerciali nelle isole non avranno l' obbligo di pagare le tasse", ha dichiarato Trutnev. Secondo il vice ministro, lo sgravio fiscale, la cui esatta entità è ancora in fase di definizione, verrà mantenuto per un minimo di dieci anni. (Rum)