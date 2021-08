Civitavecchia: vende alcolici a minorenni ed è teatro di violente risse tra giovani, chiuso bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intensificati i controlli dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia per prevenire ogni forma di mala-movida e comportamenti imprudenti al volante che possano provocare tragiche conseguenze. A tal proposito un esercizio commerciale del comune di Santa Marinella, a Santa Severa, è stato chiuso dai carabinieri, dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Questore di Roma, con cui è stata disposta la sospensione della licenza e contestuale chiusura per 10 giorni. Il provvedimento è stato emesso su proposta dei carabinieri della stazione di Santa Severa che nel corso di specifici servizi volti a monitorare e a contrastare il fenomeno della “mala movida”, hanno accertato come il locale, in una zona interessata dalla movida estiva, nel recente passato, è stato teatro di liti e violente risse tra giovani avventori, sanzionando anche la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a minori. La proposta di chiusura è scaturita anche a seguito di un grave episodio, accaduto nel locale, denunciato dai genitori di un minore che era stato colto da malore dopo aver consumato sostanze alcoliche all’interno dell’esercizio. Il fatto è accaduto la notte tra il 6 e il 7 agosto, quando alcuni ragazzi, tutti minorenni, si erano dati appuntamento all’interno del locale per trascorrere la serata. Qui hanno consumato svariati "shottini" di vodka ed altri cocktail a base alcolica, senza che l’addetto alla somministrazione chiedesse i documenti per accertare la loro identità, nonostante fosse palese la loro giovane età. La serata è proseguita fino a quando il ragazzo, all’atto di lasciare il locale, è caduto a terra privo di sensi. (Rer)