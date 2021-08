Libia: riprende il pompaggio di acqua a Tripoli dopo una settimana di blocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità libica per i fiumi artificiali ha annunciato la ripresa del pompaggio di acqua a Tripoli, dopo una settimana di blocco. Lo ha annunciato sulla pagina ufficiale Facebook l'Autorità, spiegando che è ripreso il pompaggio negli impianti nella pianura di Jifara e che l'acqua arriverà successivamente in varie città. La ripresa del pompaggio dell'acqua è avvenuto dopo i negoziati tra il governo libico e alcuni notabili con i responsabili della chiusura degli impianti. Sabato scorso, 14 agosto, è stato interrotto il pompaggio dell'acqua da Tripoli, dopo che la figlia di Abdullah Al-Senussi, capo dell'intelligence all'epoca di Gheddafi, accompagnata da uomini armati, è entrata nella sala di controllo degli impianti nella città di Shwerf, a sud-est di Tripoli. La figlia di Al-Senussi ha minacciato di far saltare in aria le valvole dell'impianto idrico se non fosse stato interrotto il pompaggio dell'acqua a Tripoli, in segno di protesta per il peggioramento delle condizioni di salute del padre, detenuto in un carcere nella capitale. Il ramo orientale del Grande fiume artificiale chiuso sabato scorso è un vasto sistema di acquedotti che collega le aree interne e costiere della Libia. (Lit)