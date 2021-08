Covid: Bonomi, da sindacati grande errore, pronto a rivedere subito protocolli sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I sindacati stanno facendo "un grande errore" a non sedersi a un tavolo per aggiornare i protocolli di sicurezza sul lavoro stilati lo scorso anno per ripartire dopo l'emergenza Covid. Lo ha detto al Meeting di Rimini, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "Sono rimasto molto perplesso dell'atteggiamento di molti corpi sociali – ha premesso -. Ero convinto che sull'onda di quello che era stato un momento drammatico, qualcuno deve aver dimenticato gli oltre 128 mila morti nel nostro Paese, ci saremmo seduti a un tavolo e avremmo tenuto insieme il Paese. Nei mesi scorsi abbiamo costruito la via per quella ripresa economica fondamentale per tenere in piedi un Paese. Sono rimasto colpito dal fatto che nel momento in cui ci si potesse di nuovo sedere a un tavolo e dare delle risposte non sia stato fatto. I sindacati hanno fatto un grande errore, insieme potevamo costruire quello che i nostri padri hanno costruito con la polio. Non abbiamo tempo da perdere".