Covid: Bonomi, da sindacati grande errore, pronto a rivedere subito protocolli sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo la possibilità di sederci a un tavolo coi sindacati e aggiornare i protocolli di sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato, perché non oggi – ha ripetuto Bonomi -. Dobbiamo dare una risposta a coloro che sono nelle nostre aziende, siamo una comunità. Abbiamo una responsabilità, un dovere sociale al di là delle tessere, degli associati. Anche in Confindustria probabilmente non tutti gli associati sono d'accordo, ma io ho una responsabilità. Preferisco un associato in meno, ma fare quello che serve al Paese. Sono disponibile a sedermi subito al tavolo con i sindacati". (Rin)