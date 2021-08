Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi descrive città virtuale mentre città continua a bruciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di ieri il sindaco Raggi nel consueto 'annuncio propagandistico elettorale' millantava un rilancio del Servizio Giardini affermando di aver posto 'tutte le azioni necessarie per poter prenderci cura in maniera adeguata del vasto patrimonio verde di Roma'. Nemmeno il tempo dell'annuncio che subito la realtà presenta il conto con un altro quadrante della nostra città, quello di Torre Spaccata, che è andato a fuoco con lingue alte tre metri". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Anche stavolta, per l'ennesima volta - aggiunge - la periferia di Roma e i loro abitanti erediteranno alberi bruciati e desolazione. È inaccettabile. Tutto questo viene da lontano e sbugiarda l'incompetenza e la miopia politica della Giunta Raggi in tema di verde visto che in oltre cinque anni di amministrazione, la Giunta grillina ha depotenziato gli uffici della protezione civile comunale e non ha adeguatamente implementato il servizio giardini che una volta era il fiore all'occhiello di Roma. Ringraziamo comunque i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia locale intervenute per limitare i danni a Torre Spaccata nonché gli operatori delle associazioni di volontariato e quei pochi dipendenti capitolini che, con pochi mezzi e risorse, stanno facendo il possibile per fronteggiare le emergenze e la conclamata incapacità di vari esponenti della giunta grillina di cui certamente non sentiremo la mancanza". (Com)