Russia: Putin, riunione leader Csto verterà su Afghanistan e questioni sicurezza

- I leader dei paesi dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) discuteranno della situazione in Afghanistan durante una videoconferenza che si terrà lunedì 23 agosto. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro con l'omologo kazakho Kassym-Jomart Tokayev. "Uno dei problemi più urgenti è quello della sicurezza, soprattutto in relazione agli eventi che si stanno sviluppando in Afghanistan", ha detto il presidente russo. "Spero che lunedì ci riuniremo in videoconferenza nell'ambito del Csto per coordinarci", ha concluso Putin. La Csto è un'organizzazione difensiva di cui fanno parte Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Tagikistan, Kirghizistan e Armenia. (Rum)