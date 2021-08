Vaccini: Bonomi, pronto a sedermi a tavolo con sindacati per protocollo in azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono pronto anche adesso ad accordarmi con i sindacati per un protocollo sui vaccini in azienda. Lo firmerei qui in diretta. I sindacati hanno fatto un grande errore quando si sono rifiutati di sedersi a un tavolo comune per dare al Paese un contributo per risolvere le incognite sanitarie". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo al Meeting di Rimini. "Il presidente Mattarella - ha ricordato - ha usato parole importanti, non scelte a caso: ha parlato di ‘valorizzare i corpi sociali’ e di ‘dovere’. Il vaccino è un dovere e si dovrebbe ripetere l’operazione che fecero i nostri padri negli anni Sessanta per salvare migliaia di bambini dalla polio. Invece abbiamo fallito, e lo dico nonostante io fossi il più disponibile all’accordo". (Rin)