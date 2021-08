Frosinone: litiga con rivale in amore e lo colpisce con coltello da macellaio, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra amici, improvvisamente si è trasformato in uno scenario tragico sfociato in un tentato omicidio. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri in un’abitazione della periferia di Alatri dove tre persone, due uomini e una donna, avevano organizzato una cena conviviale. Improvvisamente a causa di futili motivi, riconducibili verosimilmente ad interessi sentimentali legati alla donna, un 32enne del posto, proprietario della casa e già censito per reati contro il patrimonio e la persona, ha iniziato a litigare con l’altro uomo presente, un 52enne della provincia di Caserta anch’egli già censito per reati contro il patrimonio e la persona. Dalle parole ai fatti il passaggio è stato breve ed il 32enne nella concitazione ha preso un coltello da macellaio tipo mannaia aggredendo fuori l’abitazione il contendente, causandogli gravi ferite all’altezza dell’avambraccio sinistro. (segue) (Rer)