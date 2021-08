Frosinone: litiga con rivale in amore e lo colpisce con coltello da macellaio, arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Centrale operativa della Compagnia carabinieri di Alatri, allertata telefonicamente dal 112, grazie alla segnalazione di un passante che aveva notato la scena, ha mandato sul posto i militari del Norm che immediatamente hanno visto l'aggressore nelle vicinanze dello stabile, bloccandolo e impedendogli di porre in essere ulteriori azioni criminali. A seguito di perquisizione locale gli operanti hanno trovato e sequestrato l'arma da taglio utilizzata per l'aggressione. Al termine delle formalità di rito, i militari hanno arrestato in flagranza di reato il 32enne perché responsabile di "tentato omicidio" e dopo averlo trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Alatri, questa mattina lo associavano al carcere di Regina Coeli in Roma. L’uomo ferito, nel frattempo è stato soccorso dal personale del servizio "118" e trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale "F. Spaziani" di Frosinone, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 20 giorni a seguito di “ferita da taglio all'avambraccio sinistro” e poi ricoverato presso l’ospedale di Alatri. (Rer)