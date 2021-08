Industria: Bonomi, Orlando e Todde vogliono penalizzare imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Italia ha retto durante la pandemia "lo deve alla manifattura che è rimasta la seconda in Europa". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi al Meeting di Rimini. "Un Paese - ha spiegato - dovrebbe tutelare le proprie eccellenze, da noi invece vengono penalizzate. Orlando e Todde vogliono colpire le imprese per decreto sull’onda dell’emotività per qualche caso singolo. Licenziare non è bello, tanto meno su Whatsapp. Ma la realtà è che le imprese italiane hanno assunto in questi mesi 400 mila persone, come certificato dall’Inps. Lo Stato si ricordi che deve ai privati 58 miliardi. Perché non salda i suoi debiti? Perché non chiude 1.200 partecipate pubbliche inutili? Perché sono un poltronificio che fa molto comodo". (Rin)