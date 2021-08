Roma: intensificati controlli polizia, quattro persone arrestate e una denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono intensificati, nella nottata appena trascorsa, i controlli della Polizia di Stato per la prevenzione e repressione dei reati in tutta la capitale e nella provincia. Quattro le persone arrestate e una denunciata grazie agli accertamenti effettuati dai poliziotti. È stato il tempestivo intervento degli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, a permettere di rintracciar P.D, 35enne romana, sottoposta al regime degli arresti domiciliari. I poliziotti allertati dall'allarme scattato sul dispositivo elettronico applicato alla stessa, verificata la sua assenza da casa, l'hanno rintracciata poco dopo ed arrestata per il reato di evasione. È stato sorpreso dagli agenti della Sezione volanti, diretta da Massimo Improta, mentre rovistava all'interno di un'autovettura in via Gaetano Salvemini. (segue) (Rer)