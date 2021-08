Roma: intensificati controlli polizia, quattro persone arrestate e una denunciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha provato a fuggire gettando a terra una torcia. Bloccato e perquisito all'interno della tracolla indossata gli agenti hanno trovato un paio di occhiali, 2 anelli, diversi cavetti usb e 12 euro mentre nella tasca destra è stato rinvenuto un piccolo cacciavite utilizzato per aprire il nottolino della portiera lato guida. Da un controllo più accurato effettuato nella via dalla quale era partita la segnalazione di furto, i poliziotti hanno scoperto che il 47enne aveva rubato all'interno di altre 4 vetture posteggiate. Al termine dell'operazione M.H., originario del Bangladesh, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato. (segue) (Rer)