Roma: intensificati controlli polizia, quattro persone arrestate e una denunciata (3)

- Si è invece presentato presso gli uffici del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, per sporgere denuncia ma è stato invece arrestato. I poliziotti, infatti procedendo alla sua compiuta identificazione hanno scoperto che il 61enne, cittadino senegalese, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma per il quale dovrà scontare una pena di 2 anni 5 mesi e 28 giorni. Esperite le procedure di rito, K.M., è stato tradotto presso il carcere di Civitavecchia. E' stato invece denunciato dagli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, un 56enne che per telefono aveva minacciato di morte la moglie. L'uomo, a cui i poliziotti hanno sequestrato 45 armi bianche, tra cui 1 katana, coltelli pugnali e balestre, è stato denunciato anche per violenza privata. La moglie infatti tornando a casa si è resa conto di non poter entrare perché il marito aveva chiuso la porta utilizzando una serratura la cui chiave era nella sua esclusiva disponibilità. (segue) (Rer)