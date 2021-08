Roma: intensificati controlli polizia, quattro persone arrestate e una denunciata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed infine gli agenti del commissariato Colleferro hanno arrestato per tentata rapina un 31enne originario del posto. Non riuscendo ad ottenere alcolici, all'interno del mini market in cui era appena entrato, S.D., ha afferrato il titolare del negozio per un braccio minacciandolo di tagliargli i polsi con un coltello da cucina se non avesse avuto le birra. Riuscito a divincolarsi e a segnalare il tutto al Nue 112, gli agenti immediatamente intervenuti, hanno trovato il 31enne nella piazza antistante l'esercizio commerciale e lo hanno arrestato. Il coltello usato per commettere il reato è stato sequestrato. (Rer)