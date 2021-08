Georgia: 74 decessi per Covid nelle ultime 24 ore, record da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 74 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Georgia a causa del coronavirus. Si tratta della cifra più alta registrata nel Paese del Caucaso dall'inizio della pandemia, come reso noto dal portale informativo nazionale sul Covid-19. Nella giornata di venerdì erano stati comunicati 59 decessi in Georgia, altra cifra record. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati complessivamente oltre 4.900 casi di Covid-19 in Georgia, portando il totale dall'inizio della pandemia a 510 mila contagi. I vaccinati nel Paese sono finora oltre 938 mila. (Rum)