Governo: Bonomi, molto preoccupato per l'autunno

- "Sono molto preoccupato. Temo che in autunno l'azione del governo venga fermata e non ce lo possiamo permettere". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi al Meeting di Rimini. "Ci sono due passaggi molto importanti - ha spiegato -: le amministrative, che coinvolgono le principali città italiane e il semestre bianco. Il distinguo dei partiti è già iniziato, sono preoccupato che l’azione di governo sulle riforme venga rallentata, perché la maggioranza è eterogenea. E questo non ce lo possiamo permettere per gli impegni presi in Europa sul Pnrr e perché quella delle riforme è un'occasione storica che non possiamo fallire”.(Rin)