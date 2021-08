Pakistan: attentato suicida contro convoglio cinese, due morti e quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ragazzi, rispettivamente di 10 e 11 anni, sono stati uccisi e almeno altre quattro persone, incluso un cittadino cinese, sono stati feriti ieri in un attentato suicida contro un convoglio che trasportava cittadini cinesi nella città costiera di Gwadar, nel sud-ovest del Pakistan. Lo riferisce il quotidiano pachistano “Dawn”. L’attacco è stato rivendicato dall’Esercito di liberazione del Balochistan (Bla), organizzazione militante con base in Afghanistan. Secondo fonti citate dal quotidiano i cittadini cinesi, che stavano lavorando alla costruzione del progetto di infrastruttura stradale Gwadar East Bay Expressway, parte dell'iniziativa della Nuova via della seta, stavano tornando al campo in cui sono alloggiati quando si è verificata l’esplosione. Secondo quanto riferito da un ufficiale di polizia l’obiettivo dell’attentatore erano i veicoli che trasportavano i cittadini cinesi. (segue) (Inn)