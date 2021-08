© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono pronto a firmare domani con il sindacato per la partecipazione diretta dei lavoratori alla sicurezza in impresa". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo al meeting di Rimini. "Credo – ha spiegato - che in ogni impresa si possano fare commissioni paritetiche sulla sicurezza tra lavoratori e rappresentanti dell'azienda”.(Rin)