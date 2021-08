Afghanistan: governatore talebano Kabul incontra ex presidente Karzai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governatore della capitale afgana Kabul, Abdurahman Mansoor, ha incontrato oggi l'ex presidente, Hamid Karzai, e il capo dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah. Lo riferisce l'agenzia di stampa afgana "Khaama". I colloqui hanno riguardato la situazione della sicurezza a Kabul, dopo la presa del potere da pare dei talebani. Nell'incontro, Abdullah Abdullah ha affermato che la sicurezza personale della gente di Kabul e la sicurezza delle loro proprietà è di massima importanza per tornare alla vita normale nella città. L'ufficio di Abdullah ha fatto sapere che il governatore in carica di Kabul ha assicurato a Karzai e ad Abdullah che farà del suo meglio per garantire la sicurezza delle persone a Kabul. Sempre oggi, i talebani hanno nominato il mullah Bakhurahman Sharafat ministro ad interim del dicastero dei Lavoro pubblici. (segue) (Res)