Ue: von der Leyen, dobbiamo aiutare i cittadini afgani, sia quelli arrivati in Europa che quelli rimasti in patria

- L’Unione europea deve aiutare i cittadini afgani, non solo coloro che sono arrivati in Spagna, ma anche quelli che sono rimasti nel loro Paese. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita al campo temporaneo presso l’aeroporto militare di Torrejón de Ardoz, vicino Madrid. “Dobbiamo offrire aiuto. Non solo agli afgani che stanno arrivando qui in Spagna, ma anche a coloro che sono rimasti in Afghanistan. L’Unione europea è fermamente impegnanta nel sostegno alle organizzazioni non governative che operano nel Paese”, ha detto von der Leyen. “Per coloro che non possono tornare o restare in patria, dobbiamo offrire delle alternative. Questo vuol dire, in primo luogo, che dobbiamo offrire canali legali e sicuri a livello globale, organizzati da noi, per coloro che hanno bisogno della nostra protezione”, ha aggiunto. Von der Leyen ha poi ringraziato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e l’Alto commissario Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell “per aver preso l’iniziativa di coordinare l’accoglienza dello staff della delegazione Ue in Afghanistan e delle loro famiglie”, e per aver istituito l’hub di Madrid a questo proposito. "Voglio essere molto chiara: il miliardo di euro di fondi Ue che è stato predisposto per l'aiuto allo sviluppo nei prossimi sette anni è legato a delle severe condizioni: il rispetto dei diritti umani, il trattamento dignitoso delle minoranze e il rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze", ha detto ancora von der Leyen. (Beb)