Covid: Vincenzi (Pd), avanti campagna vaccinale Asl Roma 5 dedicata a giovani 12-17 anni

- "La campagna vaccinale della Regione Lazio non si ferma. Nella Asl Roma 5 sono aperti Tivoli, Valmontone e Palestrina, per il completamento del ciclo vaccinale con prenotazione e senza prenotazione per la fascia d'età 12-17 anni. I minori devono essere accompagnati". Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. "Inoltre in questo weekend - aggiunge - sono previsti, sempre per la fascia d'età 12-17 anni, gli open day alle scuderie estensi di Tivoli e a Colleferro. I ragazzi saranno il motore della nostra ripartenza, per questo è importante creare le condizioni per farli tornare alla normalità il più presto possibile". (Com)