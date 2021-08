Ostia: Raggi, lavori ciclabile quasi finiti, 4 km su lungomare attesi da tempo da cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per rendere definitiva la pista ciclabile di Ostia sono quasi finiti. Lo annuncia, in un post su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Un percorso sul lungomare di Roma di oltre 4 chilometri - spiega - che i cittadini aspettavano da tempo. Un’occasione per spostarsi in maniera sostenibile, una scelta importante per l’ambiente e per la nostra città. Stiamo portando le nuove ciclabili dal centro alle periferie. In totale abbiamo realizzato oltre 65 km di piste in tutta la città e continueremo a lavorare per averne sempre di più". (Rer)