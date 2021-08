Azerbaigian-Armenia: Baku accusa Erevan di aver compiuto diversi attacchi nella serata di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Azerbaigian hanno accusato l'Armenia di aver aperto il fuoco sulle proprie postazioni militari. Il ministero della Difesa di Baku ha emesso oggi una nota in cui si registrano degli attacchi compiuti nella serata di venerdì contro le posizioni dell'esercito azerbaigiano. Il fuoco sarebbe venuto dalla direzione degli insediamenti di Yukhari Zaghali, Guney e Yukhari Shorzha nella regione di Basarkechar e nel villaggio di Yukhari Mehrab nella regione di Berd "usando fucili da cecchino, fucili da assalto e mitragliatori", contro le posizioni delle forze armate azerbaigiane negli insediamenti di Yellija e Istisu nella regione di Kalbajar, il villaggio di Garalar nella regione di Tovuz e in quello di Galakend nella regione di Gadabay, si legge nella nota di Baku. Non sono state registrate vittime fra i soldati azerbaigiani, secondo il dicastero della Difesa. (Rum)