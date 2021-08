Rifiuti: M5s, Gualtieri e Michetti la smettano di ingannare romani, vogliono nuove discariche a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri e Michetti la smettano di ingannare i romani. Destra e sinistra hanno lasciato solo 'buffi' da pagare e fanno solo proclami vuoti sul tema rifiuti, cercando di nascondere una sola verità: vogliono aprire nuove discariche a Roma. A Gualtieri glielo imporrà Zingaretti". È quanto si legge in un post su Facebook, del Movimento 5 stelle Roma. "Michetti invece non ha alternative credibili - aggiungono - al massimo avrà in mente qualche 'idea moderna' come realizzare una nuova cloaca maxima. Noi abbiamo risanato Ama, dove il Pd e la destra hanno lasciato un buco di oltre 250 milioni di euro, e ora abbiamo un piano industriale solido: più impianti, più mezzi per la raccolta, più operatori in strada. In questi anni abbiamo ricostruito e posto le basi per il risanamento di Roma, spazzato via vecchie logiche marce e per questo probabilmente subìto diversi attacchi ai pochi impianti della città. Decine di cassonetti incendiati sono stati sostituiti, centinaia le telecamere installate. Noi non ci fermiamo", conclude il post. (Rer)