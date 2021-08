Giustizia: Cartabia firma estradizione per tre ex militari cileni condannati ad ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato la richiesta di arresto provvisorio e di estradizione per tre ex militari cileni, condannati in via definitiva in Italia all'ergastolo, nell'ambito del processo Condor, per l'omicidio e la sparizione di due cittadini italiani. La richiesta è stata inoltrata all'ambasciata italiana a Santiago del Cile. I tre ex componenti dell’esercito cileno sono Rafael Francisco Ahumada Valderrama; Manuel Vasquez Chahuan e Orlando Moreno Basquez. È quanto si apprende da fonti del ministero di via Arenula. (Rin)