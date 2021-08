Milano: in zona Brera rubano catenina a un ragazzo, polizia arresta tre giovani rapinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spintonano un 17enne e gli rubano la catenina, ma vengono arrestati dalla polizia. È successo alle 20:20 di ieri in via Ancona angolo via San Marco, dove la vittima, un ragazzo italiano del 2003 è stato avvicinato da tre ragazzi che lo hanno rapinato della catenina che aveva al collo e sono fuggliti. Il giovane ha allertato una volante vicina che ha inviduato e arrestato poco distanti i tre rapinatori, praticamente coetanei del ragzzo. Si tratta infatti di due cittadini marocchini, uno del 2002 e uno del 2004 e un cittadino egiziano del 2003, quest'ultimo irregolare sul territorio nazionale. Tutti e tre pregiudicati con precedenti specifici. (Rem)