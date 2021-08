Caldo: Coldiretti, ad agosto cresce consumo frutta e verdura (+20 per cento) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’andamento climatico Il caldo e la siccità hanno tagliato di oltre il 20 per cento il raccolto nazionale di cocomeri con i frutti bruciati soprattutto al Sud, mentre al Nord si sono fatti sentire gli effetti della grandine ed in Sardegna sono state le cornacchie a provocare enormi buchi nel raccolto rendendolo invendibile. E’ peraltro appena iniziata la raccolta delle mele in Italia con un calo del 4 per cento rispetto allo scorso anno a causa di maltempo e gelate primaverili che hanno fatto scendere la produzione a poco più di 2 miliardi di chili nel 2021 per quello che è il frutto più consumato a livello nazionale, secondo l’analisi di Coldiretti su dati Prognosfruit. Per garantirsi prodotti freschi e di qualità ma anche per sostenere il sistema produttivo nazionale duramente colpito dal caldo e dalla siccità per ottimizzare la spesa e non cadere negli inganni il consiglio della Coldiretti è quello di verificare la provenienza italiana, acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti, comprare direttamente dagli agricoltori o nei mercati di Campagna Amica e non cercare per forza il frutto perfetto perché piccoli problemi estetici non alterano le qualità organolettiche e nutrizionali. (com)