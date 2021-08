Belgio: dal primo settembre eliminate restrizioni anti Covid per ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Belgio sospenderanno le restrizioni anti Covid applicate finora a ristoranti e caffè, consentendo a tali esercizi di operare secondo il loro normale orario come parte del piano di riapertura del governo. Oltre due terzi della popolazione belga è stata vaccinata. Le misure in questione, che entreranno in vigore il primo settembre, non si applicheranno a Bruxelles, sede della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Nato, a causa del basso tasso di vaccinazione in alcune zone della città. Il primo ministro belga Alexander De Croo ha esortato i cittadini che devono ancora ricevere i vaccini a farlo il prima possibile, aggiungendo che l'inoculazione risulterà obbligatoria per gli operatori sanitari. "Oggi, più di otto adulti su 10 sono completamente vaccinati. Possiamo dunque fare questo ulteriore passo", ha detto il premier in conferenza stampa. (Beb)