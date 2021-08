© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 78 anni è morto alle 3.50 in un incendio del suo appartamernto al secondo piano di un palazzo in via Perugino a Milano. Malgrado l'intervento di vigili del fuoco e ambulanza, l'uomo è deceduto per il troppo fumo inalato. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito in cucina.(Rem)